4 июня. Mossovetinfo.ru – Все карты и указатели в московском метрополитене будут переведены на английский язык, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Обновление системы навигации в московском метро началось в 2016 году в преддверии чемпионата мира по футболу. Информация на указателях и лайтбоксах дублируется на английском языке, чтобы ее смогли прочитать иностранные туристы. Кроме того, на выходах из метро размещаются карты местности.



К старту ЧМ-2018 полностью будет обновлена навигация на всех станциях Кольцевой линии метро, а также на всех станциях внутри нее, и на станциях, возле которых расположены стадионы, принимающие матчи турнира. Кроме того, навигация на двух языках появится на станциях, которые расположены вблизи стадионов «Спартак» и «Лужники».