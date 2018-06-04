4 июня. Mossovetinfo.ru – Все карты и указатели в московском метрополитене будут переведены на английский язык, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Обновление системы навигации в московском метро началось в 2016 году в преддверии чемпионата мира по футболу. Информация на указателях и лайтбоксах дублируется на английском языке, чтобы ее смогли прочитать иностранные туристы. Кроме того, на выходах из метро размещаются карты местности.
К старту ЧМ-2018 полностью будет обновлена навигация на всех станциях Кольцевой линии метро, а также на всех станциях внутри нее, и на станциях, возле которых расположены стадионы, принимающие матчи турнира. Кроме того, навигация на двух языках появится на станциях, которые расположены вблизи стадионов «Спартак» и «Лужники».
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