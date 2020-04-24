24 апреля. Mossovetinfo.ru – Все медицинские работники Москвы пройдут тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщила в эфире Первого канала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Экспресс-тестированием будут охвачены все медики Москвы - работающие как в перепрофилированных для лечения коронавируса стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках», - рассказала Ракова.
Заммэра сообщила, что для тестирования будут использоваться две тест-системы, прошедшие испытания в больницах Москвы и показавшие хороший результат. Они не выявляют наличие коронавируса, но позволяют определить болел ли человек коронавирусом раньше и есть ли у него в крови антитела.
Кроме того, по словам Раковой, со следующей недели тестировать на коронавирус будут пациентов всех московских больниц, не только специализированных коронавирусных стационаров, но и многопрофильных больниц. Также заммэра сообщила, что городские, федеральные и частные лаборатории в Москве проводят в сутки более 18 тысяч тестов на коронавирус.
Всего в Москве на 23 апреля было выявлено 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.
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