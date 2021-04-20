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Город (Москва и область)     20.04.2021 09:08

Все московские фонтаны подготовили к открытию сезона

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Теги:  фонтаны  сезон фонтанов  подготовка 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Все московские фонтаны подготовлены к открытию сезона, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков напомнил, что всего в Москве более 600 фонтанов, среди которых есть как традиционные, так и сухие, плавающие, светодинамические и музыкальные.

После расконсервации фонтаны промыли с шампунем, отрегулировали форсунки для подачи воды, проверили работу подсветки, отремонтировали чаши и парапеты фонтанов.

Традиционно сезон фонтанов начинается в Москве в конце апреля.

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Карта места

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Теги: 
фонтаны  сезон фонтанов  подготовка 

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