Все московские фонтаны подготовили к открытию сезона

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Все московские фонтаны подготовлены к открытию сезона, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Бирюков напомнил, что всего в Москве более 600 фонтанов, среди которых есть как традиционные, так и сухие, плавающие, светодинамические и музыкальные.



После расконсервации фонтаны промыли с шампунем, отрегулировали форсунки для подачи воды, проверили работу подсветки, отремонтировали чаши и парапеты фонтанов.



Традиционно сезон фонтанов начинается в Москве в конце апреля.