Все московские школы имеют равные возможности - мэр

19 августа. Mossovetinfo.ru – Все московские школы имеют равные финансовые возможности, заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Мы постарались дать всем школам равные финансовые возможности. Соответственно, равные возможные для детей. За несколько лет это привело к поразительным результатам: почти в два раза увеличились оценки ЕГЭ, значительно больше стало победителей олимпиад», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



Мэр Москвы отметил, что на последней Всероссийской олимпиаде школьников более половины первых мест заняли москвичи. На международных олимпиадах в 2018 году россияне завоевали 14 золотых медалей, 9 из которых на счету московских школьников.