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Город (Москва и область)     19.08.2018 10:37

Все московские школы имеют равные возможности - мэр

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Теги:  школы  образование  дети 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Все московские школы имеют равные финансовые возможности, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы постарались дать всем школам равные финансовые возможности. Соответственно, равные возможные для детей. За несколько лет это привело к поразительным результатам: почти в два раза увеличились оценки ЕГЭ, значительно больше стало победителей олимпиад», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы отметил, что на последней Всероссийской олимпиаде школьников более половины первых мест заняли москвичи. На международных олимпиадах в 2018 году россияне завоевали 14 золотых медалей, 9 из которых на счету московских школьников.

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Теги: 
школы  образование  дети 

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