28 августа. Mossovetinfo.ru – Органы государственного пожарного надзора проверили все московские школы и другие образовательные учреждения на соответствие правилам пожарной безопасности, сообщает пресс-служба московского управления МЧС.
Было проведено около 6000 обследований зданий, проведено порядка 6000 инструктажей по пожарной безопасности, кроме того, проведено 2000 тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара. В общей сложности было проведено более 15 тысяч профилактических мероприятий.
По итогам проверок, все 100% столичных школ приняты к началу учебного года.
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