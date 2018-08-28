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Город (Москва и область)     28.08.2018 11:06

Все московские школы проверили на пожарную безопасность

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Теги:  школы  проверки  пожарная безопасность 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Органы государственного пожарного надзора проверили все московские школы и другие образовательные учреждения на соответствие правилам пожарной безопасности, сообщает пресс-служба московского управления МЧС.

Было проведено около 6000 обследований зданий, проведено порядка 6000 инструктажей по пожарной безопасности, кроме того, проведено 2000 тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара. В общей сложности было проведено более 15 тысяч профилактических мероприятий.

По итогам проверок, все 100% столичных школ приняты к началу учебного года.


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Теги: 
школы  проверки  пожарная безопасность 

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