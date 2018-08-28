28 августа. Mossovetinfo.ru – Органы государственного пожарного надзора проверили все московские школы и другие образовательные учреждения на соответствие правилам пожарной безопасности, сообщает пресс-служба московского управления МЧС.



Было проведено около 6000 обследований зданий, проведено порядка 6000 инструктажей по пожарной безопасности, кроме того, проведено 2000 тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара. В общей сложности было проведено более 15 тысяч профилактических мероприятий.



По итогам проверок, все 100% столичных школ приняты к началу учебного года.