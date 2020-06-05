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Город (Москва и область)     05.06.2020 17:07

Все мусорные полигоны в Московской области закроют до конца года - Воробьев

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Теги:  мусор  сбор мусора  утилизация  свалки  закрытие  Андрей Воробьев  Московская область 

5 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года в Московской области будут закрыты все мусорные полигоны, сообщает telegram-канал губернатора региона Андрея Воробьева.

Вместо мусорных свалок в Московской области будут работать современные комплексы переработки отходов. Всего в области насчитывается 39 мусорных полигонов, 29 из которых уже закрыты.

В 2019 году в Подмосковье запустили программу по раздельному сбору отходов. В первый год действия программы на переработку было направлено около 1 миллиона тонн мусора. В 2020 году планируется направить на переработку вдвое больше – 2 миллиона тонн мусора.


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Теги: 
мусор  сбор мусора  утилизация  свалки  закрытие  Андрей Воробьев  Московская область 

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