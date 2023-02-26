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Город (Москва и область)
08.03.2023, 09:11
Все основные системы в поездах «Москва-2020» продублированы для безопасности пассажиров
8 марта, Mossovetinfo.ru - Все основные системы в поездах «Москва-2020» продублированы для безопасности пассажиров, - дублеры есть у аналоговых приборов, систем торможения, электропитания, открытия и ...
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Город (Москва и область)
02.03.2023, 04:13
Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ
2 марта, Mossovetinfo.ru - 1 марта в эксплуатацию введены девять последних станций Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ): «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники»...
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Город (Москва и область)
26.02.2023, 10:18
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до утра понедельника
26 февраля, Mossovetinfo.ru - «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до утра понедельника, 27 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России. «Желтый ...