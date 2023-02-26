Все основные системы в поездах «Москва-2020» продублированы для безопасности пассажиров

8 марта, Mossovetinfo.ru - Все основные системы в поездах «Москва-2020» продублированы для безопасности пассажиров, - дублеры есть у аналоговых приборов, систем торможения, электропитания, открытия и закрытия дверей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.



Дублирование систем позволяет сохранять высокий уровень безопасности даже при нештатных ситуациях.



Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут в эксплуатацию на МЦД в 2023 году. "2 марта вместе с главой “РЖД” Олегом Белозеровым открыли пригородный вокзал Очаково МЦД-4 (Калужского направления МЖД) — один из 14 вокзалов, строительство и реконструкцию которых планируем завершить в 2023 году", - отметил мэр Москвы.