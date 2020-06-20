20 июня. Mossovetinfo.ru – Парковки в Москве будут бесплатными 24 июня и 1 июля, соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.



Парковка будет бесплатной на всех улицах, включая те, где тариф за парковку в обычные дни составляет 380 рублей в час.



24 июня и 1 июля объявлены в России выходными днями, в связи с проведением Парада Победы и голосования по изменениям в Конституции.