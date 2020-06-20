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Город (Москва и область)     20.06.2020 12:00

Все парковки в Москве будут бесплатными 24 июня и 1 июля

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Теги:  парковки  бесплатная парковка 

20 июня. Mossovetinfo.ru – Парковки в Москве будут бесплатными 24 июня и 1 июля, соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Парковка будет бесплатной на всех улицах, включая те, где тариф за парковку в обычные дни составляет 380 рублей в час.

24 июня и 1 июля объявлены в России выходными днями, в связи с проведением Парада Победы и голосования по изменениям в Конституции.


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Теги: 
парковки  бесплатная парковка 

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