29 июня. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 29 июня, государственные услуги снова можно получить во всех центрах «Мои документы». В городе работают 130 офисов, включая три флагманских.



Из-за коронавируса МФЦ некоторое время вообще не работали, а с конца мая работали с ограничениями. На данный момент все они сняты.



Центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.



Москва 23 июня перешла к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.