Другие материалы
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Город (Москва и область)
31.08.2020, 10:38
Московский зоопарк с 1 сентября переходит на осенний режим работы
31 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября московский зоопарк переходит на осенний режим работы, сообщается на портале mos.ru. В связи с сокращением светового дня зоопарк будет работать с 09:...
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Город (Москва и область)
31.08.2020, 09:49
Все «выделенки» в Москве будут работать по выходным
31 августа. Mossovetinfo.ru – Все выделенные полосы в Москве теперь будут работать и в выходные дни, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы. В настоящее врем часть выдел...
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Город (Москва и область)
31.08.2020, 09:20
В Москве летом 2020 года не зафиксировано природных пожаров
31 августа. Mossovetinfo.ru – Благодаря принятым профилактическим мерам, прошедшим летом в Москве не зафиксировано ни одного природного пожара, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Кроме того...