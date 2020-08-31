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Город (Москва и область)     31.08.2020 09:49

Все «выделенки» в Москве будут работать по выходным

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Теги:  выделенки  выделенные полосы  организация движения 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Все выделенные полосы в Москве теперь будут работать и в выходные дни, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

В настоящее врем часть выделенных полос для общественного транспорта в Москве действует по графику 24/7, а часть – только в будние дни. Это часто приводит к путанице и вводит водителей в заблуждение. За выезд на «выделенку» водителям грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Перевод всех выделенных полос в режим 24/7 позволит ускорить движение общественного транспорта, а также позволит водителям избежать случайных штрафов.

На ряде «выделенок», которые переводятся новый режим работы, уже сняли знаки, однако пока водителей еще не штрафуют за проезд по ним в выходные дни. О том, когда начнут действовать новые правила, будет сообщено дополнительно.


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Карта места

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Теги: 
выделенки  выделенные полосы  организация движения 

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