31 августа. Mossovetinfo.ru – Все выделенные полосы в Москве теперь будут работать и в выходные дни, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



В настоящее врем часть выделенных полос для общественного транспорта в Москве действует по графику 24/7, а часть – только в будние дни. Это часто приводит к путанице и вводит водителей в заблуждение. За выезд на «выделенку» водителям грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.



Перевод всех выделенных полос в режим 24/7 позволит ускорить движение общественного транспорта, а также позволит водителям избежать случайных штрафов.



На ряде «выделенок», которые переводятся новый режим работы, уже сняли знаки, однако пока водителей еще не штрафуют за проезд по ним в выходные дни. О том, когда начнут действовать новые правила, будет сообщено дополнительно.