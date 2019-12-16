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Город (Москва и область)     16.12.2019 08:25

Все желающие смогут поздравить пассажиров городского транспорта с Новым годом

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Теги:  Новый год  общественный транспорт  поздравления 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве пройдет традиционная акция «Голос пассажира», в рамках которой все желающие смогут поздравить пассажиров городского транспорта с Новым годом и Рождеством, сообщается на портале mos.ru.

В рамках акции любой желающий может бесплатно записать новогоднее поздравление для пассажиров, которое будет звучать в автобусах коммерческих перевозчиков с 25 декабря по 8 января.

Записать сообщение можно в студии звукозапись 21 и 22 января по предварительной записи. Текст поздравления участникам акции рекомендуют подготовить заранее. Длительность поздравления может составлять до нескольких минут. Можно поздравить как всех пассажиров, так и записать персональные поздравления для родных и близких.

Записанные аудиопоздравления будут звучать на 248 маршрутах коммерческих перевозчиков Москвы.


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Теги: 
Новый год  общественный транспорт  поздравления 

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