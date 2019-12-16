16 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве пройдет традиционная акция «Голос пассажира», в рамках которой все желающие смогут поздравить пассажиров городского транспорта с Новым годом и Рождеством, сообщается на портале mos.ru.
В рамках акции любой желающий может бесплатно записать новогоднее поздравление для пассажиров, которое будет звучать в автобусах коммерческих перевозчиков с 25 декабря по 8 января.
Записать сообщение можно в студии звукозапись 21 и 22 января по предварительной записи. Текст поздравления участникам акции рекомендуют подготовить заранее. Длительность поздравления может составлять до нескольких минут. Можно поздравить как всех пассажиров, так и записать персональные поздравления для родных и близких.
Записанные аудиопоздравления будут звучать на 248 маршрутах коммерческих перевозчиков Москвы.
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