16 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве пройдет традиционная акция «Голос пассажира», в рамках которой все желающие смогут поздравить пассажиров городского транспорта с Новым годом и Рождеством, сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции любой желающий может бесплатно записать новогоднее поздравление для пассажиров, которое будет звучать в автобусах коммерческих перевозчиков с 25 декабря по 8 января.



Записать сообщение можно в студии звукозапись 21 и 22 января по предварительной записи. Текст поздравления участникам акции рекомендуют подготовить заранее. Длительность поздравления может составлять до нескольких минут. Можно поздравить как всех пассажиров, так и записать персональные поздравления для родных и близких.



Записанные аудиопоздравления будут звучать на 248 маршрутах коммерческих перевозчиков Москвы.