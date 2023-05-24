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Город (Москва и область)
25.05.2023, 15:57
Всех студентов МГИМО перевели на удаленное обучение до 13 июня из-за случая кори
25 мая — Mossovetinfo.ru — На дистанционное обучение до 13 июня из-за регистрации случая кори в вузе переведены студен...
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Город (Москва и область)
25.05.2023, 09:32
Доходный дом Шугаевой на Садовой-Самотечной улице капитально отремонтируют
25 мая — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект капитального ремонта и реставрации доходного дома А.В. Шугаевой в Тверск...
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Город (Москва и область)
24.05.2023, 16:43
На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловской» - Дептранс - обновлено
24 мая — Mossovetinfo.ru — На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловско...