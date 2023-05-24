Всех студентов МГИМО перевели на удаленное обучение до 13 июня из-за случая кори

25 мая — Mossovetinfo.ru — На дистанционное обучение до 13 июня из-за регистрации случая кори в вузе переведены студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщили в пресс-службе института. Роспотребнадзор по городу Москве расследует случай кори у студента МГИМО, сообщили в пресс-службе управления.



Специалисты определили круг контактных лиц, а также приняли исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. Предписано провести противоэпидемические мероприятия в учебном корпусе по адресу: проспект Вернадского, д. 76.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила сегодня журналистам, что ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев - "видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев".



Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин,- подчеркнула Попова.