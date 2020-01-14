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Город (Москва и область)     14.01.2020 09:03

Всемирный день The Beatles отметят на ВДНХ 16 января

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Теги:  ВДНХ  The Beatles 

14 января. Mossovetinfo.ru – В четверг, 16 января на ВДНХ отметят Всемирный день The Beatles, сообщается на портале mos.ru.

Специально к празднику на ВДНХ подготовлена развлекательная программа, которая позволит посетителям окунуться в атмосферу 1960-х годов, когда знаменитая ливерпульская четверка была на пике популярности.

На катке ВДНХ состоится карнавал, всех желающих научат танцевать рок-н-ролл на коньках, будет работать тематическая фотозона, а также пройдет тематическая викторина «Жизнь The Beatles».

В шахматном клубе продут мастер-классы для детей и взрослых, на которых их научат декорировать виниловые пластинки, а также покажут, как сделать из них настенные часы.

В большом зале Дома культуры пройдет выступление кавер-группы The BeatLove и вечеринка, посвященная рок-н-роллу. Все, кто придет на вечеринку в костюмах в стиле 1960–1970-х годов, смогут принять участие в тематическом конкурсе. В фойе Дома культуры пройдут танцевальные мастер-классы по рок-н-роллу.


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Теги: 
ВДНХ  The Beatles 

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