21 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября на МЦК вновь был обновлен рекорд по количеству перевезенных пассажиров, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена в Twitter.



В четверг поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 461 034 пассажира.



Предыдущий рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен на МЦК днем ранее, в среду, 19 сентября, когда за день было перевезено более 460,5 тысячи человек.