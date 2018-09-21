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Город (Москва и область)     21.09.2018 10:41

Второй день подряд на МЦК обновляется рекорд по количеству перевезенных пассажиров

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Теги:  МЦК  рекорд 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября на МЦК вновь был обновлен рекорд по количеству перевезенных пассажиров, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена в Twitter.

В четверг поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 461 034 пассажира.

Предыдущий рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен на МЦК днем ранее, в среду, 19 сентября, когда за день было перевезено более 460,5 тысячи человек.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  рекорд 

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