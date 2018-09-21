21 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября на МЦК вновь был обновлен рекорд по количеству перевезенных пассажиров, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена в Twitter.
В четверг поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 461 034 пассажира.
Предыдущий рекорд по количеству перевезенных за день пассажиров был установлен на МЦК днем ранее, в среду, 19 сентября, когда за день было перевезено более 460,5 тысячи человек.
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