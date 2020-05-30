Вторую волну коронавируса в Подмосковье власти ждут в сентябре

30 мая, Mossovetinfo.ru - Власти Московской области (МО) ожидают в сентябре в регионе вторую волну коронавируса и запасаются средствами индивидуальной защиты для медиков. Об этом сообщила министр здравоохранения МО Светлана Стригункова.



«Ожидаем вторую волну в сентябре, запасаемся средствами индивидуальной защиты и на будущие периоды», - сказала Стригункова.



Еще 234,5 тысячи многоразовых защитных костюмов будет закуплено в мае.