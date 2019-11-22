22 ноября. Mossovetinfo.ru – Строители ввели в эксплуатацию первый за 3,5 года корпус проблемного ЖК «Царицыно», сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
По словам Пятовой, теперь владельцы 160 квартир в проблемном ЖК смогут получить ключи от своего нового жилья. О том, где и когда они смогут получить ключи от новых квартир, дольщиков оповестят дополнительно.
Пятова также сообщила, что в ближайшее время планируется ввести в строй еще один корпус ЖК «Царицыно». Сейчас в нем устраняют последние выявленные нарушения. Глава Москомстройинвеста также отметила, что физически все корпуса первой очереди ЖК «Царицыно» достроены.
Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением средств дольщиков. Застройщик («Московский комбинат хлебопродуктов») должен был сдать ЖК в строй в 2012 году, однако своих обязательств не выполнил. В январе 2017 года против главы МКХ Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В 2018 году МХК был признан банкротом. В результате достройка проблемного ЖК была передана городскому застройщику АО «Мосотделстрой № 1», достройка ведется за счет средств городского бюджета.
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