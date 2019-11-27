Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.11.2019 09:19

Введен в строй второй за месяц корпус проблемного ЖК «Царицыно»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  ЖК Царицыно  обманутые дольщики 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве сдали в эксплуатацию второй за месяц корпус проблемного ЖК «Царицыно», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Корпус № 12 рассчитан на 115 квартир, в ближайшее время дольщики начнут получать ключи. Ранее сообщалось, что в эксплуатацию сдан корпус на 160 квартир.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением средств дольщиков. Застройщик («Московский комбинат хлебопродуктов») должен был сдать ЖК в строй в 2012 году, однако своих обязательств не выполнил. В январе 2017 года против главы МКХ Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В 2018 году МХК был признан банкротом. В результате достройка проблемного ЖК была передана городскому застройщику АО «Мосотделстрой № 1», достройка ведется за счет средств городского бюджета.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  ЖК Царицыно  обманутые дольщики 

Возврат к списку

Лента новостей

09:54 Происшествия Грузовик с медом перевернулся на МКАД

09:19 Город (Москва и область) Введен в строй второй за месяц корпус проблемного ЖК «Царицыно»

08:55 Город (Москва и область) Первая всепогодная лыжная трасса открылась в парке «Сокольники»

08:47 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 40 площадках

08:24 Происшествия Сбой произошел утром 27 ноября на серой ветке метро

Актуальные материалы

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД

14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД

21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru