27 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве сдали в эксплуатацию второй за месяц корпус проблемного ЖК «Царицыно», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Корпус № 12 рассчитан на 115 квартир, в ближайшее время дольщики начнут получать ключи. Ранее сообщалось, что в эксплуатацию сдан корпус на 160 квартир.



Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением средств дольщиков. Застройщик («Московский комбинат хлебопродуктов») должен был сдать ЖК в строй в 2012 году, однако своих обязательств не выполнил. В январе 2017 года против главы МКХ Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В 2018 году МХК был признан банкротом. В результате достройка проблемного ЖК была передана городскому застройщику АО «Мосотделстрой № 1», достройка ведется за счет средств городского бюджета.