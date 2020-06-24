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Город (Москва и область)     24.06.2020 13:54

Введенные из-за Парада Победы перекрытия в Москве сняты

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Теги:  коронавирус 

24 июня. Mossovetinfo.ru – Все перекрытия и ограничения движения в Москве, введенные в связи с проведением Парада Победы, сняты.

В связи с проведением парада десятки улиц в среду, 24 июня, были перекрыты, на некоторых улицах была изменена схема движения. Кроме того, были изменены некоторые маршруты общественного транспорта.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус 

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