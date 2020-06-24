24 июня. Mossovetinfo.ru – Все перекрытия и ограничения движения в Москве, введенные в связи с проведением Парада Победы, сняты.



В связи с проведением парада десятки улиц в среду, 24 июня, были перекрыты, на некоторых улицах была изменена схема движения. Кроме того, были изменены некоторые маршруты общественного транспорта.