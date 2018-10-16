16 октября. Mossovetinfo.ru – За первые 9 месяцев 2018 года ввод жилья в строй вырос в Москве на 28%, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.



С начала года в Москве введено в строй 1,8 миллиона квадратных метров жилья.



Заммэра Москвы Марат Хуснуллин ранее прогнозировал, что в течение 2018 года в Москве введут в строй около 3,5 миллиона квадратных метров жилья. За счет средств городского бюджета будет построено порядка 600-700 тысяч квадратных метров жилья.