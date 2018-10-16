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Город (Москва и область)     16.10.2018 10:42

Ввод жилья в строй вырос в Москве на 28% за 9 месяцев

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Теги:  жилье  строительство 

16 октября. Mossovetinfo.ru – За первые 9 месяцев 2018 года ввод жилья в строй вырос в Москве на 28%, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

С начала года в Москве введено в строй 1,8 миллиона квадратных метров жилья.

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин ранее прогнозировал, что в течение 2018 года в Москве введут в строй около 3,5 миллиона квадратных метров жилья. За счет средств городского бюджета будет построено порядка 600-700 тысяч квадратных метров жилья.


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Теги: 
жилье  строительство 

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