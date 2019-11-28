28 ноября. Mossovetinfo.ru – Платного въезда в Москву не будет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
По словам Собянина, платного въезда в Москве нет и вводить его не планируется.
При этом Собянин отметил, что введение платной парковки позволило сократить количество машин в центре города примерно на четверть, что позволило стабилизировать проблему загруженности центра.
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