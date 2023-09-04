8 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве с 8 по 10 сентября 2023 года проходят выборы мэра Москвы..На выборах мэра Москвы в 2023 году зарегистрировано пять кандидатов:— Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю;— Даванков Владислав — «Новые люди», вице-спикер Госдумы;— Зюганов Леонид — КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы;— Собянин Сергей — «Единая Россия», мэр Москвы;— Чернышов Борис — ЛДПР, вице-спикер Госдумы.Выборы Мэра Москвы проходят раз в пять лет в единый день (дни) голосования. Проголосовать можно на избирательном участке и онлайн.Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.Проголосовать онлайн можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.Проголосовать на участке по месту постоянной регистрации в Москве можно будет с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажного бюллетеня.На официальном сайте Мосгоризбиркома избиратели могут найти адрес своего избирательного участка по: адресу регистрации, номеру паспорта, номеру участка.