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Город (Москва и область)     08.09.2023 08:42

Выборы мэра проходят в Москве с 8 по 10 сентября 2023 года

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8 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве с 8 по 10 сентября 2023 года проходят выборы мэра Москвы..

На выборах мэра Москвы в 2023 году зарегистрировано пять кандидатов:
— Гусев Дмитрий — «Справедливой Россия — За правду», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю;
— Даванков Владислав — «Новые люди», вице-спикер Госдумы;
— Зюганов Леонид — КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы;
— Собянин Сергей — «Единая Россия», мэр Москвы;
— Чернышов Борис — ЛДПР, вице-спикер Госдумы.
Москва, выборы, выборы мэра, выборы мэра Москвы с 8 по 10 сентчбря 2023 года, мэр, кандидаты, Гусев, Даванков, Зюганов, Собянин, Чернышов
Выборы Мэра Москвы проходят раз в пять лет в единый день (дни) голосования. Проголосовать можно на избирательном участке и онлайн.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 все три дня.

Проголосовать онлайн можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

Проголосовать на участке по месту постоянной регистрации в Москве можно будет с использованием терминала электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажного бюллетеня.

На официальном сайте Мосгоризбиркома избиратели могут найти адрес своего избирательного участка по: адресу регистрации, номеру паспорта, номеру участка.


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Теги: 
Москва  выборы  выборы мэра  выборы мэра Москвы с 8 по 10 сентчбря 2023 года  мэр  кандидаты  Гусев  Даванков  Зюганов  Собянин  Чернышов 

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