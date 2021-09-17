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Город (Москва и область)     17.09.2021 08:40

Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок

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17 сентября. Mossovetinfo.ru – По всей России с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы. В столице также состоятся дополнительные выборы депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино.

Чтобы найти свой избирательный участок, москвичам нужно воспользоваться специальным сервисом. Пройдя по ссылке, нужно вбивать адрес регистрации, после чего система выдаст адрес избирательного участка, на котором человек может проголосовать. Москвичи, которые заранее оставили заявку, смогут проголосовать онлайн.

Адреса избирательных участков по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200 можно посмотреть здесь.

Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

Схема одномандатных округов

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Мосгордуму-2021  выборы в Госдуму-2021  Щукино  выборы в Госдуму  Госдума  Мосгордума  ДЭГ  онлайн-голосование 

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