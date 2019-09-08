8 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве 8 сентября проходят выборы в Мосгордуму. Москвичи выбирают 45 депутатов в 45 избирательных округах.
Всего в Москве открыто 3616 избирательных участков. Найти свой избирательный участок можно, воспользовавшись специальным сервисом на mos.ru.
Схема «нарезки» округов на выборах в Мосгордуму.
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