Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     31.08.2018 13:28

Выбросы МНПЗ с начала модернизации в 2011 году удалось сократить вдвое – Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МНПЗ  выбросы  экология  модернизация 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Выбросы в атмосферу Московского нефтеперерабатывающего завода после модернизации сократятся в четыре раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения МНПЗ, сообщает «Российская газета».

Компания «Газпром нефть», которая владеет МНПЗ, начала модернизацию производства в 2011 году. Общий объем инвестиций в модернизацию составит 250 миллиардов рублей. В результате работ на предприятии появится комбинированная установка переработки нефти «Евро+», которая в разы снизит вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, одна такая установка способна заменить 5 обычных нефтеперерабатывающих установок.

Собянин поблагодарил руководство «Газпром нефти» за то, что производят модернизацию предприятия, а также заявил, что МНПЗ уже удалось снизить выбросы в атмосферу на 50%, а после запуска новой установки выбросы снизятся еще вдвое. Таким образом, в общем в результате модернизации объем выбросов в атмосферу сократится вчетверо.

Мэр Москвы также выразил надежду на то, что модернизация МНПЗ будет закончена в 2019 году.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МНПЗ  выбросы  экология  модернизация 

Возврат к списку

Лента новостей

13:28 Город (Москва и область) Выбросы МНПЗ с начала модернизации в 2011 году удалось сократить вдвое – Собянин

12:43 Город (Москва и область) Завершена отделка платформы станции метро «Прокшино»

12:06 Город (Москва и область) Власти Москвы выставили на аукцион участок площадью 4 га в ТиНАО

11:20 Общество Прошедшее лето в Москве стало одним из самых продолжительных за время наблюдений

10:40 Город (Москва и область) Все турникеты уберут из наземного транспорта Москвы с 1 сентября

Актуальные материалы

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru