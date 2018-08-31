31 августа. Mossovetinfo.ru – Выбросы в атмосферу Московского нефтеперерабатывающего завода после модернизации сократятся в четыре раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения МНПЗ, сообщает «Российская газета».
Компания «Газпром нефть», которая владеет МНПЗ, начала модернизацию производства в 2011 году. Общий объем инвестиций в модернизацию составит 250 миллиардов рублей. В результате работ на предприятии появится комбинированная установка переработки нефти «Евро+», которая в разы снизит вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, одна такая установка способна заменить 5 обычных нефтеперерабатывающих установок.
Собянин поблагодарил руководство «Газпром нефти» за то, что производят модернизацию предприятия, а также заявил, что МНПЗ уже удалось снизить выбросы в атмосферу на 50%, а после запуска новой установки выбросы снизятся еще вдвое. Таким образом, в общем в результате модернизации объем выбросов в атмосферу сократится вчетверо.
Мэр Москвы также выразил надежду на то, что модернизация МНПЗ будет закончена в 2019 году.
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