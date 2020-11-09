9 ноября. Mossovetinfo.ru – С 23 ноября на 14 участках дорог Москвы заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта, две из них продолжат уже существующие «выделенки», сообщается в telegram-канале Департамента транспорта столицы.



Новые «выделенки» появятся на 2-й улице Машиностроения, улице Ленина в Зеленограде, на улицах Лебедева, Менделеевская, Ярцевская, Островитянова, на Осеннем бульваре, на улице Нижняя Масловка, на Рижской площади, на улице Полярная, на Щелковском шоссе, на улицах Каспийская и Хамовнический вал, а также в 3-м Крутицком переулке.



Проезд по выделенным полосам разрешен общественному транспорту, школьным автобусам, такси, машинам экстренных и коммунальных служб. Также пользоваться «выделенками» могут велосипедисты. Всем остальным водителям пользоваться выделенными полосами запрещается в любые дни недели.