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Город (Москва и область)     09.11.2020 14:04

Выделенные полосы появятся с 23 ноября на 14 участках дорог Москвы

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Теги:  организация движения  выделенные полосы  дорожное движение 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – С 23 ноября на 14 участках дорог Москвы заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта, две из них продолжат уже существующие «выделенки», сообщается в telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Новые «выделенки» появятся на 2-й улице Машиностроения, улице Ленина в Зеленограде, на улицах Лебедева, Менделеевская, Ярцевская, Островитянова, на Осеннем бульваре, на улице Нижняя Масловка, на Рижской площади, на улице Полярная, на Щелковском шоссе, на улицах Каспийская и Хамовнический вал, а также в 3-м Крутицком переулке.

Проезд по выделенным полосам разрешен общественному транспорту, школьным автобусам, такси, машинам экстренных и коммунальных служб. Также пользоваться «выделенками» могут велосипедисты. Всем остальным водителям пользоваться выделенными полосами запрещается в любые дни недели.


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Теги: 
организация движения  выделенные полосы  дорожное движение 

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