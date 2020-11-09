9 ноября. Mossovetinfo.ru – С 23 ноября на 14 участках дорог Москвы заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта, две из них продолжат уже существующие «выделенки», сообщается в telegram-канале Департамента транспорта столицы.
Новые «выделенки» появятся на 2-й улице Машиностроения, улице Ленина в Зеленограде, на улицах Лебедева, Менделеевская, Ярцевская, Островитянова, на Осеннем бульваре, на улице Нижняя Масловка, на Рижской площади, на улице Полярная, на Щелковском шоссе, на улицах Каспийская и Хамовнический вал, а также в 3-м Крутицком переулке.
Проезд по выделенным полосам разрешен общественному транспорту, школьным автобусам, такси, машинам экстренных и коммунальных служб. Также пользоваться «выделенками» могут велосипедисты. Всем остальным водителям пользоваться выделенными полосами запрещается в любые дни недели.
14:26 Общество Кремлевская елка пройдет без зрителей, но будет транслироваться по ТВ и в интернете
14:04 Город (Москва и область) Выделенные полосы появятся с 23 ноября на 14 участках дорог Москвы
13:41 Другое В работе Telegram произошел сбой
11:59 Город (Москва и область) Новые ограничения для пожилых людей введут в Подмосковье с 11 ноября
11:49 Власть Мишустин внес в Госдуму кандидатуры министров и вице-премьера
14:11 Другое Дзюба после появления интимного видео в сети не будет вызван в сборную России
13:30 Город (Москва и область) Автомобилистам теперь нельзя выезжать на выделенные полосы даже в выходные
11:16 В России Вторые сутки подряд в России фиксируют более 20 000 случаев коронавируса
16:18 Город (Москва и область) В Москве занято около 70 процентов коек под коронавирус - Ракова
16:05 Город (Москва и область) Власти Москвы: назвать ситуацию с коронавирусом стабильной сейчас нельзя
20:56 Город (Москва и область) Сейчас нет необходимости вводить в Москве пропускной режим - власти