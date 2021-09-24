 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     24.09.2021 09:59

Выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы с 11 октября

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  организация движения  выделенки  выделенные полосы  общественный транспорт 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Новые выделенные полосы для общественного транспорта с 11 октября начнут действовать в районах Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка, сообщается на портале mos.ru.

Новые «выделенки» появятся на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал (в направлении к улице Серпуховской Вал), на Большой Тульской улице на участке от остановки «Метро “Тульская” (Северный вестибюль)» до Третьего транспортного кольца в сторону области, на участке от съезда с Третьего транспортного кольца до остановки «Метро “Тульская” (южный вестибюль)» в направлении центра, при въезде на Автозаводский мост с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца и на Кантемировской улице на участке от дома 58 до Варшавского шоссе (в направлении к Варшавскому шоссе от дома 4, строения 33 до дома 59 в направлении к Пролетарскому проспекту).

Новые выделенные полосы ускорят движение десятков маршрутов общественного транспорта, которыми пользуются ежедневно десятки тысяч пассажиров. Также они помогут автобусам и электробусам проще подъезжать к остановкам.

Ранее сообщалось, что две новые «выделенки» начали работать в районах Сокол и Щукино.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
организация движения  выделенки  выделенные полосы  общественный транспорт 

Возврат к списку

Лента новостей

12:02 В России В России зафиксирован максимум по смертности от коронавируса за сутки

11:47 Общество Бастрыкин предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных телеканалах

11:34 Происшествия ФСБ сообщила о ликвидации крупного канала сбыта наркотиков

10:51 Мнения В Москве наблюдается коррекция цен на жилье — эксперт

09:59 Город (Москва и область) Выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы с 11 октября

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru