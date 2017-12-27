27 декабря. Mossovetinfo.ru – Выход со станции метро «Охотный ряд» в новогоднюю ночь ограничивать не будут, сатнция будет работать в штатном режиме, сообщает Единый транспортный портал Москвы.
Сообщается, что появившаяся ранее информация о том, что в новогоднюю ночь до 03:00 выход со станции будет осуществляться только по специальным пропускам в связи с концертом на Красной площади, была ошибочной.
Вместе с тем, гражданам по-прежнему рекомендуется в новогоднюю ночь пользоваться для выхода станциями «Китай-город», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Новокузнецкая», в связи с большим количеством людей в центре города.
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