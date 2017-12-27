27 декабря. Mossovetinfo.ru – Выход со станции метро «Охотный ряд» будет ограничен с новогоднюю ночь, сообщает telegram-канал московского метрополитена.
В связи с проведением концерта на Красной площади выход в город со станции до 3 часов ночи будет осуществляться только по специальным пропускам.
Для выхода в город рекомендуется пользоваться станциями «Китай-город», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Новокузнецкая».
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