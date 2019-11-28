28 ноября. Mossovetinfo.ru – Выходы со строящейся станции метро «Улица Новаторов» будут вести на обе стороны Ленинского проспекта, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Станция «Улица Новаторов» Коммунарской линии метро строится вдоль Ленинского проспекта на пересечении с улицами Удальцова и Новаторов. Сейчас на строительной площадке производится вынос инженерных коммуникаций и ограждение котлована.



На новой станции будет два вестибюля, один из которых станет объединенным для Коммунарской и Большой Кольцевой линий.



Строительство станции «Улица Новаторов» ведется в рамках строительства первого участка Коммунарской линии метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка». Ввод в строй данного участка линии запланирован на 2023 год.



Ранее сообщалось, что началась прокладка первого перегонного тоннеля Коммунарской линии от строящейся станции «Университет дружбы народов» до «Улицы Новаторов».