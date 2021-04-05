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Город (Москва и область)     05.04.2021 09:11

Вылетную магистраль от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы благоустроят

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Теги:  благоустройство  магистрали 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — В 2021 году в Москве благоустроят вылетную магистраль от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Магистраль, которая связывает Таганскую с югом Москвы, проходит от улицы Большие Каменщики через Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улицу Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект до Липецкой улицы, где пересекается с МКАД и в дальнейшем выходит на федеральную трассу М-4.

Чтобы сделать вылетную магистраль более удобной, организованы выделенные полосы для общественного транспорта, построен тоннель, связавший проспект Андропова с Каширским шоссе, в Нагатинской пойме был построен переход с траволатором через проспект Андропова, на Липецкой улице построена одна из самых больших московских эстакад. Кроме того, в апреле начнется реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД.

Также в этом году проведут работы по благоустройству магистрали. Работы начались в прошлом году, когда был благоустроен участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская». В этом году работы пройдут на участке от метро «Коломенская» до Липецкой улицы.

На тротуарах заменят поврежденный асфальт, в наиболее востребованных пешеходами местах, асфальт заменят плиткой, провода уберут в подземную кабельную канализацию, вдоль трассы и в пешеходных зонах установят 725 новых энергосберегающих светильников. Вдоль магистрали установят 30 новых остановочных павильонов для общественного транспорта с возможностью подключения Wi-Fi и зарядить гаджеты.

Будет благоустроен сквер напротив Новоспасского монастыря, кроме того, вдоль магистрали высадят более 500 деревьев и более 8 тысяч кустарников. Кроме того, будут организованы удобные подходы к пруду Дунай на Липецкой улице.

Помимо этого, благоустройство затронет прилегающие дворы, где обновят 12 детских площадок.

Завершить работы по благоустройству планируется до конца 2021 года.


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Теги: 
благоустройство  магистрали 

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