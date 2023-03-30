Выпуск седана и кроссовера в 2023 году запланировал «Москвич»

30 марта, Mossovetinfo.ru - Две новые модели в кузове седан и кроссовер может выпустить в 2023 году автопроизводитель «Москвич», сообщила компания в своем Telegram-канале.



Обещано в скором времени продемонстрировать эти новинки и тогда же более подробно рассказать о параметрах новых автомобилях, которые, как ожидается, назовут «Москвич 5» и «Москвич 6».