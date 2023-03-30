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Город (Москва и область)     30.03.2023 16:30

Выпуск седана и кроссовера в 2023 году запланировал «Москвич»

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Теги:  Москвич 5  Москвич 6  седан  кроссовер 

30 марта, Mossovetinfo.ru - Две новые модели в кузове седан и кроссовер может выпустить в 2023 году автопроизводитель «Москвич», сообщила компания в своем Telegram-канале.

Обещано в скором времени продемонстрировать эти новинки и тогда же более подробно рассказать о параметрах новых автомобилях, которые, как ожидается, назовут «Москвич 5» и «Москвич 6».

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Теги: 
Москвич 5  Москвич 6  седан  кроссовер 

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