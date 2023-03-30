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Город (Москва и область)
30.03.2023, 16:30
Выпуск седана и кроссовера в 2023 году запланировал «Москвич»
30 марта, Mossovetinfo.ru - Две новые модели в кузове седан и кроссовер может выпустить в 2023 году автопроизводитель «М...
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Город (Москва и область)
30.03.2023, 12:37
На участке между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят движение поездов в ночь на 1 апреля
30 марта, Mossovetinfo.ru - Движение поездов на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно прио...
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Город (Москва и область)
30.03.2023, 09:13
Открыт набор в сводный хор проекта «Московское долголетие»
30 марта, Mossovetinfo.ru - В столице открыт набор в сводный хор проекта «Московское долголетие», присоединиться и нау...