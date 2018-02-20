Высокую активность рынка недвижимости в Москве в январе зафиксировал Росреестр

20 февраля /Mossovetinfo.ru/. В январе 2018 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало договоров купли-продажи (мены) жилья в 1,7 раза больше, чем январе 2017 года. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Москве.



«В первом месяце 2018 года наблюдается высокая активность столичного рынка недвижимости. В январе Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8 367 договоров купли-продажи (мены) жилья, что в 1,7 раза больше, чем в первом месяце 2017 года (4 812 договоров)», - сообщили в Росреестре.



Первичный рынок в сопоставимых периодах вырос в 2,7 раза. «В январе этого года в столице заключено 4 790 договоров долевого участия (ДДУ) на жилые помещения, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 782 ДДУ)», - сообщается Росреестром.



Ипотека выросла в Москве в 2,3 раза до 4 510 ипотечных контрактов в январе 2018 года.