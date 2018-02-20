Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.02.2018 12:57

Высокую активность рынка недвижимости в Москве в январе зафиксировал Росреестр

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  недвижимость  Росреестр  активность  рынок 

20 февраля /Mossovetinfo.ru/. В январе 2018 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало договоров купли-продажи (мены) жилья в 1,7 раза больше, чем январе 2017 года. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

«В первом месяце 2018 года наблюдается высокая активность столичного рынка недвижимости. В январе Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 8 367 договоров купли-продажи (мены) жилья, что в 1,7 раза больше, чем в первом месяце 2017 года (4 812 договоров)», - сообщили в Росреестре.

Первичный рынок в сопоставимых периодах вырос в 2,7 раза. «В январе этого года в столице заключено 4 790 договоров долевого участия (ДДУ) на жилые помещения, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 782 ДДУ)», - сообщается Росреестром.

Ипотека выросла в Москве в 2,3 раза до 4 510 ипотечных контрактов в январе 2018 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  недвижимость  Росреестр  активность  рынок 

Возврат к списку

Лента новостей

15:20 Общество Единое положение о работе руководителя школьного класса разработают в Москве

13:57 Город (Москва и область) 800 квартир предоставят за три года медработникам Подмосковья по программе «Социальная ипотека»

12:57 Город (Москва и область) Высокую активность рынка недвижимости в Москве в январе зафиксировал Росреестр

12:28 Происшествия Барменша убила посетителя в кафе в подмосковной Коломне

11:23 В мире Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром переносится на апрель

Актуальные материалы

10:50 В мире В США выставлены на торги в марте все доступные участки нефти и газа на шельфе Мексиканского залива

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

21:14 Мнения Блинкин: пора вводить платные парковки во дворах и платный въезд в центр

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru