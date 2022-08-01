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Город (Москва и область)     01.08.2022 07:16

Выставка «Москва. Генплан 1935–1950 годов» в галерее «Загорье»

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Теги:  Москва  Генплан  выставка 

1 августа, Mossovetinfo.ru - Со 2 по 5 августа в галерее «Загорье» пройдет выставка «Москва. Генплан 1935–1950 годов», сообщают в горадминистрации. Выставка посвящена наиболее яркому периоду в архитектуре и строительстве 30-50-х годов в СССР, когда застройка Москвы осуществлялась под влиянием различных архитектурных стилей: конструктивизма, рационализма, ар-деко и сталинского ампира.

Посетители выставки окунуться в атмосферу середины прошлого столетия и познакомятся с планами генеральной реконструкции города,
фотографиями высотного строительства, архитектурными планами и картами Москвы, грандиозными архитектурными проектами, которые не
были реализованы и остались на бумаге.
Отдельный блок выставки посвящен истории становления московского метрополитена.

Выставка будет интересна широкому кругу зрителей — семьям с детьми, а также людям увлекающимся историей, архитектурой и фотографией.
Адрес: Лебедянская улица, дом 24, корпус 2 Возрастное ограничение: 0+

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Теги: 
Москва  Генплан  выставка 

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