Выставка «Москва. Генплан 1935–1950 годов» в галерее «Загорье»

1 августа, Mossovetinfo.ru - Со 2 по 5 августа в галерее «Загорье» пройдет выставка «Москва. Генплан 1935–1950 годов», сообщают в горадминистрации. Выставка посвящена наиболее яркому периоду в архитектуре и строительстве 30-50-х годов в СССР, когда застройка Москвы осуществлялась под влиянием различных архитектурных стилей: конструктивизма, рационализма, ар-деко и сталинского ампира.



Посетители выставки окунуться в атмосферу середины прошлого столетия и познакомятся с планами генеральной реконструкции города,

фотографиями высотного строительства, архитектурными планами и картами Москвы, грандиозными архитектурными проектами, которые не

были реализованы и остались на бумаге.

Отдельный блок выставки посвящен истории становления московского метрополитена.



Выставка будет интересна широкому кругу зрителей — семьям с детьми, а также людям увлекающимся историей, архитектурой и фотографией.

Адрес: Лебедянская улица, дом 24, корпус 2 Возрастное ограничение: 0+