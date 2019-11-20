20 ноября. Mossovetinfo.ru – Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 21 января о 25 марта 2020 года, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов выставки.
Сообщается, что на выставке будет представлено более 180 произведений Дали: живопись, рисунки, акварели и гравюры.
Основная часть композиции предоставлена фондом «Гала - Сальвадор Дали» (Фигерас) и Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» (Мадрид). Также в экспозиции будут представлены работы из частных коллекций Европы.
Представленные картины охватят все периоды творчества знаменитого художника: от юношеских работ 1910-х годов до абстрактных полотен 80-х годов 20-го века. Среди представленных картин будут и одни из самых известных работ Дали: «Невидимый человек», «Мягкий автопортрет с жареным беконом», «Чувство скорости» и другие.
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