6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - 12 февраля, в 19.30, в фойе Центрального Дома архитектора Общественное движение «Архнадзор» и Союз московских архитекторов откроют выставку «Реновация без сноса».На 50 стендах выставки в Центральном Доме архитектора будет представлено 136 зданий списка «реновации без сноса», в который отобраны дома с архитектурной, градостроительной или мемориальной ценностью.По итогам деятельности совместной рабочей группы, созданной решением мэра Москвы Сергея Собянина, с участием руководителей Москомархитектуры (Юлиана Княжевская), Мосгорнаследия (Алексей Емельянов), представителей Общественной палаты города (Петр Кудрявцев) и «Архнадзора», в конце января 2018 года218 адресов в которых по которым решено провести «реновацию без сноса».