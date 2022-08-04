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Город (Москва и область)     04.08.2022 09:04

Взамен 1 срубленного дерева в Москве – посадить 10, - законопроект и акция справедливороссов

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Теги:  Москва  экология  озеленение  закон  компенсация  власть  общество  мнения  ветераны  СР 

4 августа. Mossovetinfo.ru - 4 августа фракцией «Справедливая Россия» в Мосгордуме вносится поправка к законопроекту «О защите зеленых насаждений». Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили во фракции.

В тот же день в парке «Фестивальный» на улице Советской Армии в центре Москвы стартует экологическая акция экологической акции «1=10», цель которой – привлечь внимание к законопроекту и необходимости изменить политику в отношении зеленых насаждений в Москве. Проведённом депутатами Мосгордумы от «Справедливой России» в Москве исследованием с учетом поступившей от горадминистрации информации ан запросы установлено, что сегодня Москва нуждается в 28 млн деревьев, их дефицит составляет 19,4 млн., а действующая норма о компенсационном озеленении не позволяет обеспечить в черте города компенсацию деревьев.

Законопроект предполагает восстановление баланса озелененных территорий в Москве, нарушенного в связи с недостаточной степенью обеспечения существующих требований сохранности и равноценной компенсации утрат зеленых насаждений для сохранения экологического баланса. Во время акции руководитель фракции СР в Мосгордуме Магомет Яндиев и руководитель Комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Соловьев, а также депутаты и активисты партии высадят деревья на территории парка «Фестивальный».
«Более 50% вырубленных зеленых насаждений застройщиками, коммунальщиками, сетевиками не будут компенсироваться и высаживаться, а попросту все эти структуры заплатят в казну мизерную для них стоимость», – отмечает Магомет Яндиев. Депутат считает такое положение изъяном столичного законодательства и для его устранения подготовил изменения в Закон №17, где натуральная форма озеленения определена как основная.

О том, как обстоят дела с законом «О защите зеленых насаждений», нарушением обещаний властей сохранять важные и дорогие москвичам массивы, неоднократно писало ИА МОССОВЕТ. Так, в материале главного редактора Юрия Загребного сообщалось, что выданные избирателям префектурой ЗАО обещания сохранить их любимый яблоневый сад были через непродолжительный период нарушены властями. Тогда же в этой зоне был уничтожен и знаменитый 300-летний Кунцевский дуб, свидетель самых важных событий последних столетий.

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Теги: 
Москва  экология  озеленение  закон  компенсация  власть  общество  мнения  ветераны  СР 

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