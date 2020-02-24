Wi-Fi отключат в наземном транспорте Москвы 1 марта для модернизации

24 февраля. Mossovefinfo,ru - Беспроводной интернет (Wi-Fi) отключат в неземном транспорте Москвы с 1 марта для обновления сервиса. Об этом сообщает Мосгортранс.



Беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года. Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.