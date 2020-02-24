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Город (Москва и область)     24.02.2020 10:39

Wi-Fi отключат в наземном транспорте Москвы 1 марта для модернизации

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Теги:  Wi-Fi  транспорт 

24 февраля. Mossovefinfo,ru - Беспроводной интернет (Wi-Fi) отключат в неземном транспорте Москвы с 1 марта для обновления сервиса. Об этом сообщает Мосгортранс.

Беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года. Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.

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Теги: 
Wi-Fi  транспорт 

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