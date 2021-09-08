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Город (Москва и область)     08.09.2021 11:46

«Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в Москве

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Теги:  Яндекс  такси  беспилотники  тестирование 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Компания «Яндекс» намерена уже осенью 2021 года запустить тестирование беспилотного такси для перевозки пассажиров в московском районе Ясенево, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщает пресс-служба, на этапе тестирования сервис беспилотного такси будет доступен не всем пользователям. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо оставить заявку на сайте проекта. К участию в проекте допускаются все граждане, старше 18 лет.

Сервис будет доступен в районах метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Как отметили в «Яндексе», район Ясенево является одним из самых больших в Москве, поэтому у жителей популярны поездки на такси внутри района - до ближайшей станции метро или в торговый центр.

В дальнейшем проект планируется расширять, воспользоваться беспилотным такси сможет все больше людей, также будет увеличиваться количество машин.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» до конца текущего года начнет эксперимент по перевозке пассажиров в беспилотных такси в татарском Иннополисе и в Москве.

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Теги: 
Яндекс  такси  беспилотники  тестирование 

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