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Город (Москва и область)
05.06.2020, 09:45
В Москве возобновляли работу информационные центры программы реновации
5 июня. Mossovetinfo.ru – Центры информирования населения по переселению в рамках программы реновации жилья, возобновили свою работу в Москве с пятницы, 5 июня, соответствующий указ ранее подписал ...
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Город (Москва и область)
05.06.2020, 08:33
Ярмарки выходного дня возобновили работу в Москве
5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве в пятницу возобновили работу 82 ярмарки выходного дня. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Неме...
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Город (Москва и область)
04.06.2020, 20:59
С 15 июня в Подмосковье начнут работать педиатры и терапевты
4 июня. Mossovetinfo.ru - С 15 июня в Московской области начнется первый этап восстановления работы медучереждений в регулярном режиме. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в своих аккау...