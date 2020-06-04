5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве в пятницу возобновили работу 82 ярмарки выходного дня. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.



На них приехали около двух тысяч продавцов из более чем 40 регионов России. Ярмарки работают по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 21:00.



Немерюк напомнил, что посетители и продавцы обязательно должны носить маски и перчатки.