Явка на выборах президента в Москве превысила 18 процентов

18 марта. Mossovetinfo.ru - Явка избирателей на выборах президента России в Москве по состоянию на 12:00 превысила 18 процентов.



Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, явка составила 18,14 процента. Это на 5 процентов выше, чем на выборах президента в 2012 году.



Выборы президента проходят 18 марта. На пост главы государства претендуют 8 человек.