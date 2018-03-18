14:09 Общество Мособлизбирком: к полудню явка на выборах в Подмосковье – 23%
13:30 Город (Москва и область) Явка на выборах президента в Москве превысила 18 процентов
11:13 В России Большинство кандадитов проголосовали на выборах президента России
11:07 В мире Трамп: расследование по «российскому делу» в США основано на мошенничестве
10:11 Город (Москва и область) Путин проголосовал на выборах президента России
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10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси
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