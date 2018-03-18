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Город (Москва и область)     18.03.2018 13:30

Явка на выборах президента в Москве превысила 18 процентов

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Теги:  выборы  выборы 2018  выборы президента России  выборы президента 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Явка избирателей на выборах президента России в Москве по состоянию на 12:00 превысила 18 процентов.

Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, явка составила 18,14 процента. Это на 5 процентов выше, чем на выборах президента в 2012 году.

Выборы президента проходят 18 марта. На пост главы государства претендуют 8 человек.

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Теги: 
выборы  выборы 2018  выборы президента России  выборы президента 

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