5 марта. Mossovetinfo.ru – Группа компаний «Регион» планирует построить платный дублер МКАД южнее Москвы, соответствующее соглашение было подписано с правительством Московской области в феврале, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к сделке и представителя правительства Подмосковья.



Протяженность новой трассы составит 53 километра, она пройдет от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ширина новой трассы составит от 4 до 8 полос, максимальная разрешенная скорость движения – 120 километров в час.



Предположительно, строительство трассы обойдется в 86,7 миллиарда рублей, срок концессии составит 29 лет.



Ориентировочно стоимость проезда по новой трассе от Солнцева до железнодорожного обойдется мотоциклистам в 500 рублей, грузовикам – в 1470 рублей. Цены будут индексировать с учетом инфляции.



Власти области займутся изъятием земельных участков под строительство новой трассы. После получения всех участков строительство займет около 5 лет. С учетом времени, необходимого для изъятия участков, на строительство трассы может потребоваться около 10 лет.