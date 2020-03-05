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Город (Москва и область)     05.03.2020 14:55

Южнее Москвы планируется построить платный дублер МКАД - СМИ

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Теги:  строительство  дороги  дублеры  МКАД 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Группа компаний «Регион» планирует построить платный дублер МКАД южнее Москвы, соответствующее соглашение было подписано с правительством Московской области в феврале, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к сделке и представителя правительства Подмосковья.

Протяженность новой трассы составит 53 километра, она пройдет от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ширина новой трассы составит от 4 до 8 полос, максимальная разрешенная скорость движения – 120 километров в час.

Предположительно, строительство трассы обойдется в 86,7 миллиарда рублей, срок концессии составит 29 лет.

Ориентировочно стоимость проезда по новой трассе от Солнцева до железнодорожного обойдется мотоциклистам в 500 рублей, грузовикам – в 1470 рублей. Цены будут индексировать с учетом инфляции.

Власти области займутся изъятием земельных участков под строительство новой трассы. После получения всех участков строительство займет около 5 лет. С учетом времени, необходимого для изъятия участков, на строительство трассы может потребоваться около 10 лет.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  дублеры  МКАД 

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