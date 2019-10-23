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Город (Москва и область)     23.10.2019 15:36

За год в Москве благоустроено около 15 километров набережных - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  благоустройство  набережные 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершено благоустройство Озерковской и Овчинниковской набережных, в этом году в общей сложности в Москве сделано около 15 километров набережных, заявил мэр Москвы осматривая результаты работы.

О завершении работ по благоустройству Озерковской и Овчинниковской набережных сообщалось 10 октября.

Собянин заявил, что в ближайших планах соединить Озерковскую и Овчинниковскую набережные с Крымской и Якиманской набережными и создать, таким образом, единое общественное пространство.

Также по словам Собянина, в 2020 году планируется благоустроить и построить заново около 20 километров набережных.

Мэр Москвы также отметил, что несколько лет назад большая часть московских набережных была либо не благоустроена, либо находилась в промзонах и была недоступна для горожан. Собянин также выразил надежду, что продолжающаяся программа благоустройства московских набережных будет завершена в течение пяти лет.


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Теги: 
Сергей Собянин  благоустройство  набережные 

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