31 мая. Mossovetinfo.ru – В течение мая в Москве выпало три месячные нормы осадков -155 миллиметров при норме в 51 миллиметр, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
При этом, только с пятницы до воскресенья выпало 110 миллиметров и в течение воскресенья ожидается еще до 17 миллиметров, заявил заммэра. Кроме того, осадки сопровождаются сильным ветром до 20 метров в секунду.
По данным на 12:00 воскресенья, 31 мая, в городе повалено 96 деревьев. В результате повреждено 20 автомобилей, пострадавших нет.
Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды. За прошедшие сутки в Москве было выявлено 18 локальных подтоплений, все они были оперативно ликвидированы.
В общей сложности в круглосуточном режиме работает 470 бригад ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосводоканала» и «Мосводостока». Кроме того, в режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно отреагировать на падение деревьев, повреждение линий электропередач, рекламных конструкций, дорожных знаков и крыш зданий.
По словам Бирюкова, все системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме, отключений не допущено.
Вместе с тем заммэра призвал горожан не выходить на улицу без острой необходимости, а в случае появления на улице соблюдать осторожность и меры безопасности.
13:09 Город (Москва и область) За май в Москве выпало три месячные нормы осадков
12:45 Город (Москва и область) Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение изоляции по видеосвязи
11:42 Город (Москва и область) Менее 800 случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за сутки
11:37 Город (Москва и область) Более 180 тысяч случаев коронавируса выявлено в Москве
11:26 В мире Из-за погромов и протестов в США в 25 городах и в 16 штатах ввели комендантский час – список
17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта
20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву
11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»
14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт
18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая
13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность
12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции
12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление
19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска
17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая
14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами