31 мая. Mossovetinfo.ru – В течение мая в Москве выпало три месячные нормы осадков -155 миллиметров при норме в 51 миллиметр, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



При этом, только с пятницы до воскресенья выпало 110 миллиметров и в течение воскресенья ожидается еще до 17 миллиметров, заявил заммэра. Кроме того, осадки сопровождаются сильным ветром до 20 метров в секунду.



По данным на 12:00 воскресенья, 31 мая, в городе повалено 96 деревьев. В результате повреждено 20 автомобилей, пострадавших нет.



Коммунальные службы Москвы оперативно устраняют последствия непогоды. За прошедшие сутки в Москве было выявлено 18 локальных подтоплений, все они были оперативно ликвидированы.



В общей сложности в круглосуточном режиме работает 470 бригад ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосводоканала» и «Мосводостока». Кроме того, в режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно отреагировать на падение деревьев, повреждение линий электропередач, рекламных конструкций, дорожных знаков и крыш зданий.



По словам Бирюкова, все системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме, отключений не допущено.



Вместе с тем заммэра призвал горожан не выходить на улицу без острой необходимости, а в случае появления на улице соблюдать осторожность и меры безопасности.