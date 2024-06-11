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Город (Москва и область)     17.06.2024 18:03

За медицинской помощью из-за ботулизма в Москве обратился уже 121 человек

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Теги:  Москва  ботулизм  эпидемрасследование  уголовное дело 

17 июня — Mossovetinfo.ru — В столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, за медицинской помощью из-за ботулизма в Москве обратился уже 121 человек, сообщила журналистам в понедельник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью (...), угрозы для жизни этих пациентов нет», — уточнила Ракова.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - сказала Ракова

В пятницу, 15 июня Роспотребнадзор столицы распространил предупреждение для граждан об опасной продукции, ставшей причиной заболеваний в Москве.
"Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию - «Салат лобио» изготовитель: ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовитель: ООО "Гастропорт". Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.
Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу.
Ситуация находится на строгом контроле", - говорилось в сообщении Роспотребнадхора.

15 июня вечером СК Москвы сообщил в Telegram-канале, что после заражения десяти человек ботулизмом в Москве следователи завели уголовное дело.

«Кухня на районе» (ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН») — сервис доставки еды в Москве и Московской области, который работает в формате «облачный ресторан» (dark kitchen). Проект запущен в 2017 году.

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Теги: 
Москва  ботулизм  эпидемрасследование  уголовное дело 

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