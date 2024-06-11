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17.06.2024, 18:03
За медицинской помощью из-за ботулизма в Москве обратился уже 121 человек
17 июня — Mossovetinfo.ru — В столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, за медиц...
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Город (Москва и область)
14.06.2024, 08:54
Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах столицы 15 и 16 июня
14 июня — Mossovetinfo.ru — Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах Москвы из-за проведен...
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Город (Москва и область)
11.06.2024, 09:31
Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году - Собянин
11 июня — Mossovetinfo.ru — Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году, его ре...