За медицинской помощью из-за ботулизма в Москве обратился уже 121 человек

17 июня — Mossovetinfo.ru — В столице ведется эпидемиологическое расследование из-за ситуации с ботулизмом, за медицинской помощью из-за ботулизма в Москве обратился уже 121 человек, сообщила журналистам в понедельник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью (...), угрозы для жизни этих пациентов нет», — уточнила Ракова.



"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено", - сказала Ракова



В пятницу, 15 июня Роспотребнадзор столицы распространил предупреждение для граждан об опасной продукции, ставшей причиной заболеваний в Москве.

"Пострадавшие граждане употребляли в пищу продукцию - «Салат лобио» изготовитель: ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовитель: ООО "Гастропорт". Оборот продукции этих производителей решением регионального управления Роспотребнадзора приостанавливается до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Уже приобретенную продукцию не рекомендовано употреблять в пищу.

Ситуация находится на строгом контроле", - говорилось в сообщении Роспотребнадхора.



15 июня вечером СК Москвы сообщил в Telegram-канале, что после заражения десяти человек ботулизмом в Москве следователи завели уголовное дело.



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