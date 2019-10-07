7 октября. Mossovetinfo.ru – За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек. Об этом сообщает mos.ru.



Сделать прививку можно в городских поликлиниках (необходим полис ОМС, а также в мобильных пунктах вакцинации. 31 прививочный пункт работает у станций метро, 3 – у станций Московского центрального кольца, 1 – у железнодорожной платформы (с 4 сентября по 1 ноября 2019 года).



Для того, чтобы сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, необходимо предъявить паспорт. Детям до 18 лет сделать прививку можно только в детских поликлиниках, детских садах и школах.



С полным списком мобильных пунктов вакцинации, а также графиком работы можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения.