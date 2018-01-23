Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     23.01.2018 11:37

За нарушения санитарных и экологических требований в 2017 году застройщики оштрафованы на 44 млн рублей

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосстройнадзор  проверки  строительство  застройщики. экология  шум 

Mossovetinfo.ru – Специалисты Управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора выявили в 2017 году 8407 нарушений санитарно-эпидемиологических и экологических требований, общая сумма наложенных штрафов по итогам проверок составила свыше 44 млн руб., - сообщил ИА «Моссовет» председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В 2017 году рассмотрено 1750 обращений граждан, из них 1044 с жалобами на шум от строек, 107 обращений о незаконной вырубке деревьев при строительстве. По всем обращениям проводятся проверки и при подтверждении изложенных фактов принимаются меры для устранения нарушений.

Рассмотрение обращений граждан является одним из приоритетных направлений работы Мосгосстройнадзора, сообщает глава организации.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосстройнадзор  проверки  строительство  застройщики. экология  шум 

Возврат к списку

Лента новостей

14:45 Город Семь территорий благоустроят в Москве в 2018 году в рамках программы «Моя улица»

13:20 Город Первый дом по программе реновации начнут заселять в феврале

12:40 Мнения В Кремле сожалеют об отсутствии Шипулина, Ана и Устюгова в числе участников ОИ-2018

12:13 Город Парк Горького и Ленинский проспект в Москве соединят в пешеходную зону‍

11:37 Город За нарушения санитарных и экологических требований в 2017 году застройщики оштрафованы на 44 млн рублей

Актуальные материалы

13:20 Город Первый дом по программе реновации начнут заселять в феврале

10:46 Город Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире

10:32 Город Флагманские МФЦ откроются в каждом округе Москвы

00:36 Общество Финансовая база местного самоуправления показывает уровень недоверия власти к гражданам – Явлинский

14:58 В России «Движение вверх» стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд рублей

11:37 В России На территории Московской области проводятся работы по дегазации двух мусорных полигонов

11:17 Город В Москве ввели 14 домов для программы реновации‍

09:16 Общество 25 января студенты смогут бесплатно сходить на катки в 16 парках‍

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru