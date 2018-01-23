За нарушения санитарных и экологических требований в 2017 году застройщики оштрафованы на 44 млн рублей

Mossovetinfo.ru – Специалисты Управления специализированного надзора Мосгосстройнадзора выявили в 2017 году 8407 нарушений санитарно-эпидемиологических и экологических требований, общая сумма наложенных штрафов по итогам проверок составила свыше 44 млн руб., - сообщил ИА «Моссовет» председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.



В 2017 году рассмотрено 1750 обращений граждан, из них 1044 с жалобами на шум от строек, 107 обращений о незаконной вырубке деревьев при строительстве. По всем обращениям проводятся проверки и при подтверждении изложенных фактов принимаются меры для устранения нарушений.



Рассмотрение обращений граждан является одним из приоритетных направлений работы Мосгосстройнадзора, сообщает глава организации.