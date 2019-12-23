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Город (Москва и область)     23.12.2019 08:54

За новогодний подарок животным можно получить бесплатный билет в зоопарк

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Теги:  Московский зоопарк  животные в городе  подарки 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет в Московском зоопарке с 25 по 31 декабря, сообщается на портале mos.ru.

В рамках акции все желающие могут подарить животным полезные игрушки и получить в обмен бесплатный билет на посещение зоопарка.

Список игрушек, которым будут рады обитатели зоопарка, был составлен зоологами и орнитологами. Их можно купить в большинстве городских зоомагазинов. Передать подарки можно будет волонтерам в специальном пункте у главного входа ежедневно с 09:00 до 16:00. Взамен посетители получат право бесплатного прохода на территорию.


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Теги: 
Московский зоопарк  животные в городе  подарки 

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