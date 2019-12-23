23 декабря. Mossovetinfo.ru – Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет в Московском зоопарке с 25 по 31 декабря, сообщается на портале mos.ru.



В рамках акции все желающие могут подарить животным полезные игрушки и получить в обмен бесплатный билет на посещение зоопарка.



Список игрушек, которым будут рады обитатели зоопарка, был составлен зоологами и орнитологами. Их можно купить в большинстве городских зоомагазинов. Передать подарки можно будет волонтерам в специальном пункте у главного входа ежедневно с 09:00 до 16:00. Взамен посетители получат право бесплатного прохода на территорию.