За сутки в Москве зарегистрировано 690 случаев заболевания коронавирусом

1 августа, Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки зарегистрировано 690 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Статистика показывает, что вторую неделю в Москве наблюдается низкий уровень заболеваемости с ежедневным ростом. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.



За сутки в России подтверждено 95 летальных случаев с коронавирусом, в Москве – 13.



За прошедшие сутки в Москве выписано по выздоровлению 1413 человек.



В Московской области – 149 новых заболевших за сутки. Всего за весь период в РФ зарегистрировано 845 443 случая коронавирусной инфекции.