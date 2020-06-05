6 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 000 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 43 478 случаев. На данный момент в регионе заражено 31 997 человек. Вылечились 10 924 человека, умерли – 557 человек.



В России выявлено 458 689 случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 193 061 случай заболевания.