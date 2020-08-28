28 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках программы «Музеи – детям» за три года школьники и студенты Москвы более 1,3 миллиона раз посетили столичные музеи, сообщается на портале mos.ru.



Самыми популярными музеями в рамках проекта стали Дарвиновский музей, Московский музей космонавтики, Государственный музей А.С. Пушкина, Биологический музей имени К.А. Тимирязева и музей-панорама «Бородинская битва».



В 2020 году даже несмотря на ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса, студенты и школьники бесплатно посетили московские музеи более 145 тысяч раз.



Всего в рамках программы «Музеи – детям» школьники и студенты по карте москвича и идентификаторам сервиса «Москвенок» могут бесплатно посетить 96 московских музеев.